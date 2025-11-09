Handball-Verbandsliga: Habo-Frauen überraschen gegen den Tabellenführer

Die Verbandsliga-Handballerinnen der Habo SG spielen am Samstagabend in Großbottwar 24:24 (16:9) gegen die bis dato punktverlustfreie SG Hegensberg-Liebersbronn.
Die Verbandsliga-Frauen der Habo SG haben sich am Samstag in der Großbottwarer Wunnensteinhalle einen Punkt gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SG Hegensberg-Liebersbronn erkämpft. Nach einer deutlichen Halbzeitführung von 16:9 rettete die Mannschaft um Trainerin Daniela Thulke ein 24:24-Unentschieden ins Ziel. „Wir haben eigentlich einen Punkt verloren, aber wir müssen auch stolz auf unsere Leistung sein“, bilanzierte Thulke.