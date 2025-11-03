Handball Verbandsliga: Habo-Frauen beenden endlich den Auswärtsfluch

Das Team von Daniela Thulke schlägt die HSG Hohenlohe mit 25:22. Die Herren unterliegen ohne Harz mit 28:35 beim TV Heidelberg- Wieblingen.
Licht und Schatten am Wochenende für die Verbandsliga-Teams der Habo Bottwar SG: Während die Frauen bei der HSG Hohenlohe endlich den Auswärtsfluch besiegen konnten, mussten die Herren beim TV HD-Wieblingen eine deutliche Niederlage einstecken. Am Sonntagabend standen zunächst die Habo-Herren im Heidelberger Stadtteil Wieblingen auf der Platte – und hatten von Beginn an keinen guten Stand.