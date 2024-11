Handball Verbandsliga Habo Bottwar SG: Später Dämpfer für Dillers Buffalos

1 Neun Treffer von Marc Pflugfelder reichten nicht für Punkte in Ditzingen. Foto: Baumann

Die Handballer der Habo Bottwar SG verlieren beim TSF Ditzingen 30:31 (13:18). Mögliche Punkte wurden in der ersten Hälfte verspielt.











In einer sehr eng umkämpften Verbandsliga-Begegnung ziehen die Handballer der Habo Bottwar SG gegen den TSF Ditzingen am Ende mit 30:31 (13:18) den Kürzeren. Den Buffalos gelang es in der ersten Spielhälfte nicht durchweg, dass Tempo-Spiel der Gastgeber zu unterbinden. Die Ditzinger bestätigten somit am Freitagabend vor heimischem Publikum ihren Lauf. Habo-Trainer Jan Diller zeigte sich dennoch stolz auf seine Mannschaft und sagte: „Das Team hat sich teuer verkauft und immer versucht Lösungen zu finden.“