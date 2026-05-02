Handball Verbandsliga Frauen: Janine Zieker bleibt Trainerin der Habo-Frauen

Für die Verbandsliga-Handballerinnen der Habo Bottwar SG steht am Samstagabend das letzte Saisonspiel an. Zum Finale empfängt das Team um 20 Uhr in der Sporthalle in den Bäderwiesen in Oberstenfeld die HSG Heilbronn. „Zwei Punkte zum Saisonabschluss wären schön“, sagt Trainerin Janine Zieker, die auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird. Sportlich geht es für beide Mannschaften um nichts mehr: Während die Gäste aus Heilbronn als Absteiger feststehen, hat die Habo Bottwar SG den Klassenerhalt sicher.

Die HSG Heilbronn belegt den vorletzten Tabellenplatz. Vor allem auswärts tat sich die HSG schwer, weil sie Spiele mit Harz weniger gewohnt ist. Punkte gab es in fremden Hallen bislang nur gegen die anderen Absteiger. Die Habo-Frauen rangieren derzeit auf Platz acht und könnten sich mit einem Sieg noch leicht verbessern. Für Zieker steht jedoch weniger die Platzierung im Vordergrund: „Es wäre toll für die Mannschaft, wenn wir mit einem Erfolgserlebnis die Saison beenden.“

Vier Spielerinnen verabschieden sich

Für einige Spielerinnen wird es zudem ein Abschiedsspiel. So wechseln Hannah Weis und Leonie Krestel zur kommenden Runde nach Flein, Franziska Ziegler beendet ihre Karriere und Jessica Goebel schließt sich der zweiten Mannschaft an. „Ich hoffe vor allem, dass sich niemand mehr verletzt“, betont Zieker. Auch im Trainerteam gibt es eine Neuerung: Zieker erhält künftig Unterstützung von Marc Weipert, der von der HSG Lauffen-Neipperg kommt und als Co-Trainer einsteigen wird. Der Landesliga-Spieler wird künftig auch an der Seitenlinie der Habo-Frauen stehen. Zunächst richtet sich der Fokus aber auf das Saisonfinale am Samstagabend – das die Habo-Frauen im Idealfall mit einem Sieg erfolgreich abschließen wollen.