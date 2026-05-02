Handball Verbandsliga Frauen: Janine Zieker bleibt Trainerin der Habo-Frauen

Die Handballerinnen der Habo Bottwar SG wollen Saison mit Erfolgserlebnis gegen den Tabellenvorletzten beenden.
Für die Verbandsliga-Handballerinnen der Habo Bottwar SG steht am Samstagabend das letzte Saisonspiel an. Zum Finale empfängt das Team um 20 Uhr in der Sporthalle in den Bäderwiesen in Oberstenfeld die HSG Heilbronn. „Zwei Punkte zum Saisonabschluss wären schön“, sagt Trainerin Janine Zieker, die auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird. Sportlich geht es für beide Mannschaften um nichts mehr: Während die Gäste aus Heilbronn als Absteiger feststehen, hat die Habo Bottwar SG den Klassenerhalt sicher.