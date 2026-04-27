Handball Verbandsliga Frauen: Habo-Torfrau Melanie Lüders trifft nach Parade für ihr Team

1 Habo-Torfrau Carina Lüders schlüpfte auch in die Rolle der Torschützin Foto: Avanti/Archiv

Die Habo-Frauen holen Punkt beim direkten Tabellennachbarn HC Oppenweiler/Backnang.











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Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG haben sich am Samstagabend ein 30:30 (13:15) beim HC Oppentweiler/Backnang gesichert. Vor allem in der Defensivarbeit offenbarten sich die Schwächen der Bottwartälerinnen. „Im Endeffekt ist es ein gewonnener Punkt“, resümierte Interimstrainerin Janine Zieker. Denn prinzipiell war es zu vermeiden, dass die Bottwartälerinnen nur mit einem Punkt aus der Halle gingen. „Zumindest war es halb erfolgreich“, so Zieker. Die Habo-Frauen fanden nur schwer ins Spiel. Von Beginn an agierte die Abwehr zu löchrig. Nach fünf Minuten lag man mit 0:4 zurück. Doch die Zieker-Sieben zeigte Moral, kämpfte sich zurück und verkürzte bis zur 12. Minute auf 4:5. Zur Pause stand ein 13:15 auf der Anzeigetafel.