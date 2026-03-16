Handball Verbandsliga Frauen: Habo-Team feiert Party am Women´s Day

31:21 – dass die Gastgeberinnen mit einem Zehn-Tore-Vorsprung aus der Halle gehen würden, damit hätte zu Spielbeginn niemand gerechnet. Denn die Habo-Frauen starteten ähnlich fehlerhaft wie in den vergangenen Partien. Im Abschluss gelang wenig, – nach fünf Minuten führten die Gäste mit 4:1, nach zehn Minuten sogar mit 6:2. Trainerin Janine Zieker legte die Grüne Karte auf den Tisch, stellte taktisch um und fand deutliche Worte.

Mit Wirkung: Mit der 6:0-Abwehr kamen die Hausherrinnen zunehmend besser ins Spiel. Die Zieker-Sieben lag in der 15. Minute nur noch mit zwei Treffern zurück (6:8). In den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit stand die Abwehr bereit sehr gut, dem Tabellenletzten gelang kein Treffer mehr und Habo glich zum 13:13-Halbzeitstand aus.

Habo-Frauen reiten nach der Pause die Welle

In der zweiten Hälfte starteten die Habo-Frauen mit einem 4:0-Lauf. Die Konter landeten nun endlich wieder im Netz, und auch die Abwehr stand stabiler. „Endlich wurden auch wieder taktische Anweisungen umgesetzt“, sagte Zieker später. Jetzt lief es bei den Habo-Frauen. Zusehends zwangen sie das Schlusslicht zu Fehlern. Spätestens mit der 20:15-Führung in der 40. Minute durch Melanie Danner wirkten die Gäste etwas entmutigt. Fünf Minuten später erhöhte Luana Klopfer – mit insgesamt sieben Treffern beste Habo-Schützin – auf 24:16, womit der Bann endgültig gebrochen war. „Dann lief es Bombe“, sagte Zieker erfreut. Die Habo-Frauen spielten die Partie souverän zu Ende. Am Ende stand ein 31:21-Erfolg auf der Anzeigetafel. Ein überaus wichtiger Sieg für die Habo-Frauen. „Das war echt richtig wichtig“, betonte Zieker nach der Partie.