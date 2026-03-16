Handball Verbandsliga Frauen: Habo-Team feiert Party am Women´s Day

Die Frauen der Habo Bottwar SG legen gegen den Schlusslicht TSV Allowa mit 31:21 einen souveränen Auftritt hin.
31:21 – dass die Gastgeberinnen mit einem Zehn-Tore-Vorsprung aus der Halle gehen würden, damit hätte zu Spielbeginn niemand gerechnet. Denn die Habo-Frauen starteten ähnlich fehlerhaft wie in den vergangenen Partien. Im Abschluss gelang wenig, – nach fünf Minuten führten die Gäste mit 4:1, nach zehn Minuten sogar mit 6:2. Trainerin Janine Zieker legte die Grüne Karte auf den Tisch, stellte taktisch um und fand deutliche Worte.