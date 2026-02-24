Handball-Verbandsliga: Frauen der Habo SG vergeben Sieg gegen Rhein-Neckar Löwen in Schlussphase

Habo-Trainerin Janine Zieker wertet 28:28 bei den Rhein-Neckar Löwen als verlorenen Punkt für ihr Team. Zieker hat insbesondere eine Schwachstelle in ihrem Team ausgemacht.
Bei den Rhein-Neckar Löwen haben sich die Verbandsliga-Frauen der Handballregion Bottwar SG mit einem 28:28 (11:10) getrennt. „Ich bin mir nicht sicher, ob es ein gewonnener oder verlorener Punkt ist“, sagte Trainerin Janine Zieker im Nachgang. Den gesamten Spielverlauf betrachtet, sprach sie eher von einem verlorenen Punkt. Schließlich führte die Habo SG in der 53. Minute mit 27:24.