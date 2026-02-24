Handball-Verbandsliga: Frauen der Habo SG vergeben Sieg gegen Rhein-Neckar Löwen in Schlussphase

Habo-Trainerin Janine Zieker wertet 28:28 bei den Rhein-Neckar Löwen als verlorenen Punkt für ihr Team. Zieker hat insbesondere eine Schwachstelle in ihrem Team ausgemacht.

Bei den Rhein-Neckar Löwen haben sich die Verbandsliga-Frauen der Handballregion Bottwar SG mit einem 28:28 (11:10) getrennt. „Ich bin mir nicht sicher, ob es ein gewonnener oder verlorener Punkt ist“, sagte Trainerin Janine Zieker im Nachgang. Den gesamten Spielverlauf betrachtet, sprach sie eher von einem verlorenen Punkt. Schließlich führte die Habo SG in der 53. Minute mit 27:24.

Allerdings brauchten die Gäste zunächst einige Zeit, um in die Begegnung zu finden. In der Anfangsphase lief die Zieker-Sieben einem Rückstand hinterher und lag nach 15 Minuten mit 4:8 zurück. Danach kämpften sich die Bottwartälerinnen jedoch ins Spiel zurück, glichen in der 20. Minute zum 8:8 aus und gingen sogar mit 10:8 in Führung. Mit einem 11:10-Vorsprung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel lief es besser für die Habo SG. Der Vorsprung konnte bis zur 40. Minute auf 22:18 ausgebaut werden. „Da hätten wir das Ding dann klar machen müssen“, gestand Zieker später. Doch genau das gelang nicht. Vor allem die Chancenverwertung machte der Habo einen Strich durch die Rechnung. Unter anderem vergab man drei Siebenmeter, hinzu kamen mehrere freie Würfe. „So scheitern wir wieder an uns selbst“, ärgerte sich der Coach. Durch die Unsicherheit kam der Gegner zurück ins Spiel.

Trotz der Führung in der Schlussphase fiel wenig später der 27:27-Ausgleich. „Es hat uns dann ganz klar das Selbstvertrauen gefehlt“, erklärte Zieker. Die Partie wurde hektischer, Ruhe ins eigene Spiel bekamen die Bottwartälerinnen nicht. Da es der Habo in den letzten 40 Sekunden nicht mehr gelang, den Ball zu erobern, war das Remis so gesehen ein gewonnener Punkt. „Betrachtet man nur die letzte Minute war es ein gewonnener Punkt“, so Zieker. Wichtig war der Zähler dennoch. Die Habo SG bleibt damit Sechster.