Handball Verbandsliga: Feldspieler Nummer sieben macht den TSF Ditzingen große Probleme

In der Verbandsliga unterliegen die Handballer aus Ditzingen im Duell beim SV Fellbach mit 29:31 – zum Ärger von Trainer Dennis Zwicker haben die TSF den Gegner lange im Griff.
Als „extrem ärgerlich“ bezeichnete Trainer Dennis Zwicker die knappe Niederlage der TSF Ditzingen in der Verbandsliga beim SV Fellbach, die damit im vierten Spiel in Folge ohne Sieg blieben. „Fellbach ist als Tabellendritter eines der Spitzenteams der Liga und wir hatten sie 40 Minuten lang im Griff. Daher ist es umso ärgerlicher, dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen“, bedauerte der TSF-Coach.