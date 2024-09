Mit dem 36:30-Auswärtserfolg am Samstagabend im Derby gegen den TSV Asperg holten sich die Handballer der Habo Bottwar SG den zweiten Sieg in Folge. Damit legten die Männer einen gelungenen Saisonstart in der Verbandsliga hin. Trainer Jan Diller beschwichtigt jedoch eine potenziell aufkommende Euphorie: „Es waren beides Aufsteiger.“

Den Start in das Bezirksduell verpassten die Buffalos wie im Heimspiel in der Vorwoche. Die Bottwartäler leisteten sich zu viele Fehler und es fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Doch die Diller-Sieben ließ nicht abreißen. Nach gut zehn Minuten Spielzeit fanden die Buffalos dann auch den roten Faden. Es entwickelte sich eine ausgeglichene und umkämpfte Partie. Die Diller-Sieben kam immer besser ins eigene Spiel und hatte auf alle taktischen Änderungen des Gastgebers eine Antwort. Die Hausherren, die mit einer 5:1-Abwehr gestartet waren, versuchten nun mit einer 6:0-Defensive die Habo-Akteure zu stoppen. Doch die Gäste blieben bei ihrem Spiel. Mit einer 16:13-Halbzeitführung trennten sich die Teams in die Kabinen.

Lesen Sie auch

Hannes Diller hilft im Team von Bruder Jan aus

In der zweiten Spielhälfte kamen die Asperger noch einmal auf ein 17:17-Unentschieden in der 36. Spielminute heran. Doch die Buffalos behielten die Nerven. Vor allem Rechtsaußen Yannick Auracher gelangen in den entscheidenden Momenten immer wieder die Treffer. Aber auch Hannes Diller – Trainer der Drittliga-Frauen der SG Schozach Bottwartal – konnte Impulse geben. „Wir sind ihm super dankbar, dass er so kurzfristig eingesprungen ist“, sagte Coach Jan Diller. Nachdem Freitag klar war, dass Kreisläufer Patrick Mustata nicht spielen kann, fragte Diller seinen Bruder. Der lieferte, ohne je ein gemeinsames Training absolviert zu haben, ab. In der letzten Viertelstunde spielten sich die Bottwar-Männer einen ordentlichen Vorsprung heraus. Mit 36:30 ging der Auswärtssieg verdient an die Buffalos. „Was wir uns vorgenommen haben, ist uns dank guter Mannschaftsleistung gelungen“, zog Jan Diller zufrieden Resümee.

Habo Bottwar SG: Bast, Wien – Brunner (3), Körner, Storz, Siegler (7), Schuster (1), Schädlich (1), Pflugfeld (3), Diller (3), Schäfer (6), Degen (1), Auracher (8), Ziegler (3).