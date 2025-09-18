Handball-Verbandsliga: Die Ungewissheit überwiegt vor dem Saisonstart der Habo-Männer

Derby zum Auftakt: Die Männer der Habo SG empfangen das Team Neckar – die Stärke des Verbandsliga-Aufsteigers ist schwer zu schätzen.
Die Verbandsliga-Männer der Handballregion Bottwar SG starten am Sonntagabend (Anpfiff: 18 Uhr) in der Wunnensteinhalle in die neue Saison – und das gleich mit einem Derby. Gegner ist der Aufsteiger Team Neckar, vormals als TV Mundelsheim aktiv, der mit viel Rückenwind aus einer starken Landesliga-Rückrunde anreisen wird. Habo-Trainer Jan Diller blickt dem Auftakt mit Vorfreude entgegen: „Vom Gefühl her sind wir gut vorbereitet.“ Beim Team Neckar ist es ähnlich. Dillers Gegenüber, Patrice Payer vom Team Neckar, sagt: „Anspannung, Freude, es ist alles dabei.“