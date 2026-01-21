Handball Verbandsliga: Die TSF Ditzingen bleiben unter den Erwartungen

Die Handballer aus Ditzingen haben die erste Saisonhälfte in der Verbandsliga auf Rang zehn abgeschlossen. Doch es sind nur Kleinigkeiten, die fehlen.
Dennis Zwicker nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er um eine Bilanz der Hinrunde der TSF-Handballer gebeten wird. „Die 10:16 Punkte sind unter den Erwartungen“, räumt er ein. Sechs Zähler fehlen nach seiner Einschätzung, doch es habe nur an Kleinigkeiten gelegen, dass in den vier Spielen nicht mehr rausgesprungen ist. Weh tun ihm vor allem die Unentschieden in Schwaikheim und gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn, auch die Niederlagen in Fellbach und bei der HSG Böblingen/Sindelfingen seien vermeidbar gewesen.