Handball-Verbandsliga: Die Buffalos nehmen Favoritenrolle gerne an

Der TSV Asperg kommt mit dem neuen Coach Oliver Cicione zur Habo Bottwar SG und ist für das Team von Jan Diller schwer einzuschätzen.











Nach dem hart erkämpften Unentschieden zum Rückrundenauftakt bei der SG Hofen/Hüttlingen soll am Samstagabend für die Habo SG Bottwar gegen den TSV Asperg vor heimischem Publikum unbedingt ein Sieg her. Spielbeginn der Verbandsligabegegnung ist um 20 Uhr in der Bottwartalhalle in Kleinbottwar. Beim Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr beim Liganeuling in Asperg gingen die Buffalos nach 60 Minuten mit 36:30 als Sieger von der Platte. „Wir wollen wieder gewinnen und unseren Tabellenplatz bestätigen“, sagt Habo Chef-Trainer Jan Diller.