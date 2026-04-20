Handball Verbandsliga: Die Aufholjagd der TSF Ditzingen bleibt ohne Happy End

Die Handballer der TSF Ditzingen unterliegen in der Verbandsliga der HSG Böblingen/Sindelfingen 32:33 – zum Ausgleich in letzter Sekunde hat nicht viel gefehlt.
Die in blau gekleideten Gäste der HSG Böblingen/Sindelfingen versammelten sich zum Siegestänzchen im Kreis und stimmten das Lied vom Derbysieger an. Die TSF-Handballer hatten in den Schlusssekunden noch einmal am Punktgewinn geschnuppert, doch am Ende war der 33:32-Auswärtssieg des Tabellenvierten in der Sporthalle Glemsaue nicht unverdient.