Handball Verbandsliga: Das Feuer brennt auch in der Rückrunde bei den TSF Ditzingen

1 Die TSF Ditzingen im Anflug auf das Tor: Hannes Träger Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der Handball-Verbandsligist startet gegen die Sportunion Neckarsulm in die Rückrunden – Interimscoach David Thomitzni sucht nach einem neuen Trainer und stellt den Kader für die neue Saison zusammen.











Die Handball-Verbandsliga ist schon am vergangenen Wochenende in die Rückrunde gestartet, die TSF Ditzingen springen jetzt auf den rollenden Zug auf: An diesem Samstag (19.45 Uhr/Sporthalle Heimerdingen) empfängt der Tabellensechste (13:9 Punkte) den Vierten SU Neckarsulm (16:8) und würde mit einem Sieg an die Spitzengruppe heranrücken. „Wir haben bis auf die Langzeitverletzten alle Mann an Bord“, sagt Trainer David Thomitzni.