Handball Verbandsliga: Buffalos drehen Partie nach Stotterstart

1 Nach der Pause hatte das Habo-Team die Partie im Derby im Griff. Foto: Andreas Essig

Wie so oft in dieser Saison reichen bei Absteiger Team Neckar auch im Derby die Kräfte nicht für 60 Minuten.











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Im Derby der Verbandsliga setzte sich die Habo Bottwar SG in Mundelsheim mit 29:23 (13:9) gegen Team Neckar durch. Dabei erwischten die Gastgeber den deutlich besseren Start: Mit einer 4:0-Führung in den Anfangsminuten zeigte die Formation vor heimischem Publikum eine engagierte Leistung und überzeugte mit gelungenen Offensivaktionen. Die Gäste aus dem Bottwartal benötigten etwas Anlaufzeit. Nach einer frühen Auszeit fanden die Buffalos zunehmend besser in die Partie. Bis zur 20. Minute war das Spiel beim Stand von 9:9 wieder offen. In der Schlussphase ließ Team Neckar dann allerdings nach – ein Umstand, den Trainer Patrice Payer im Nachgang als „völlig unnötig“ bezeichnete. Die Habo Bottwar SG nutzte diese Phase konsequent aus und ging mit 13:9 in die Pause.