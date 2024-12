1 Kornelia Baboi hofft auf Punkte Foto: Avant

Heimspiele für die Handballteams der Habo Bottwar SG: Die Frauen spielen gegen die HSG Stuttgart/Metzingen 3 und die Männer treffen auf die SF Schwaikheim.











Am Sonntag laden die Verbandsligateams der Habo Bottwar SG zum spannenden Heimspielnachmittag am zweiten Adventswochenende in die Wunnensteinhalle in Großbottwar. Bereits am Nachmittag um 16 Uhr haben die Frauen die HSG Stuttgart/Metzingen 3 zu Gast und danach ab 18 Uhr die Männer die SF Schwaikheim.