Handball Verbandsliga: Alles ist noch möglich fürTeam Neckar

1 Gegen Walzbachtal braucht Team Neckar 100 Prozent. Foto: Pressefoto Baumann

Das Team von Coach Patrice Payer muss gegen die HSG Walzbachtal an die Leistungsgrenze gehen.











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Handball-Verbandsligist Team Neckar hat am Samstag )18 Uhr) die HSG Walzbachtal in der Käsberghalle in Mundelsheim zu Gast. „Jetzt zählt es“, sagt Trainer Patrice Payer. Nach der 22:33-Auswärtsniederlage beim TSV Birkenau sollte Team Neckar daheim gegen die HSG nun eine Reaktion zeigen. Einfach wird es allerdings keineswegs. Walzbachtal steht mit 22:16 Punkten auf dem fünften Tabellenrang und ist seit sieben Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert aus der Mitte des Dezembers, damals gegen die HSG Weschnitztal. In der Rückrunde ließ Walzbachtal nur beim TSV Birkenau einen Punkt liegen und reist mit viel Rückenwind an.