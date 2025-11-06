Die Handballer des TV Oeffingen sind an diesem Freitag daheim gefordert, der SV Fellbach spielt am Samstag in Schömberg.
So schnell kann es gehen: Erst kürzlich hat der Trainer Tobias Unfried sich gefreut, dass er die Ausfälle bei den Handballern des TV Oeffingen an einem Finger abzählen kann – jetzt benötigt er schon wieder eine ganze Hand. Zum Langzeitverletzten Maximilian Pfeil haben sich jüngst noch Luis Westner (Mittelhandbruch), Timo Zoller (Knieverletzung), Tim Köhler (Oberschenkelverletzung) und Yannick Seeger (krank) gesellt. Doch anstelle von Frust hat Tobias Unfried im Training eine Trotzreaktion bei den Spielern vernommen. Bereits an diesem Freitag, 20.30 Uhr, empfängt das TVOe-Team in der Verbandsliga den Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II, der in dieser Saison noch auf den ersten Punktgewinn wartet.