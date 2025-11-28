Die Handballer des TV Oeffingen spielen am Samstag beim Ligaprimus in Alfdorf, das Team des SV Fellbach empfängt Gäste aus Herrenberg.
Der Assistenztrainer Marco Kolotuschkin hat in dieser Woche intensiver bei den Handballern des TV Oeffingen mittrainiert als gewohnt. Der 39-Jährige mit Erfahrung aus der dritten Liga hatte sich in den vergangenen Wochen schon des Öfteren das Übungstrikot übergestreift, weil in Luis Westner und Timo Zoller zwei gelernte Kreisläufer verletzungsbedingt ausfallen. Jetzt hat es auch noch Levi Fröschle erwischt. Deshalb hat der Trainer Tobias Unfried im Hinblick auf das Spitzenspiel in der Verbandsliga am Samstagabend, 18 Uhr, beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen vorgesorgt. Marco Kolotuschkin wird in der Sporthalle in Alfdorf spielbereit sein. „Ich habe da überhaupt keine Bauchschmerzen. Marco bringt uns mit seiner Ruhe und seiner Erfahrung enorm viel – sowohl im Angriff als auch in der Abwehr“, sagt Tobias Unfried. Einige Experten behaupten gar, dass seine Defensivqualitäten die Mannschaft des TV Oeffingen noch einen Ticken besser machen könnten.