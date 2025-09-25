Handball: TV Stetten: Mit Erfahrung auf Linksaußen

Nach ihrem Aufstieg sind die Handballer des TV Stetten um ihren Spielertrainer Moritz Klenk in dieser Spielzeit in der Landesliga gefordert.
Die linke Außenbahn bei den Handballern des SV Fellbach gehörte Alexander Schuhbauer. Der flinke Läufer verzauberte die heimischen Fans mit seinen trickreichen Würfen und brachte zugleich die Gegenspieler mit Treffern aus unmöglichen Winkeln zur Verzweiflung. Zwölf Jahre lang gehörte die linke Außenbahn Alexander Schuhbauer. Dann war Schluss. Der Kern der Mannschaft war weggebrochen, der Trainingsaufwand zu groß geworden. Doch lange hat es der 31-Jährige ohne Handball nicht ausgehalten. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hat er sich den Handballern des TV Stetten angeschlossen und mit ihnen den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Am Samstag, 16 Uhr, startet das Team um den Spielertrainer Moritz Klenk beim Mitaufsteiger SV Remshalden II in die neue Saison. Eine Woche später steht dann das erste Heimspiel auf dem Programm – gegen die Gäste der HSG Bargau/Bettringen.