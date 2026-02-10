Die Landesliga-Handballer des TV Stetten gewinnen bei den TSF Ditzingen II mit 33:26. Für die neue Saison hat bereits Lukas Volz angeheuert.
Der vergangene Spieltag in der Staffel 2 der Landesliga war ein erfolgreicher für die Handballer des TV Stetten. Nicht nur, dass sich der Aufsteiger von der Heimniederlage eine Woche zuvor gegen den Tabellenführer HC Oppenweiler/Backnang II (28:30) gut erholt gezeigt und seine Auswärtspartie bei den TSF Ditzingen II mit 33:26 gewonnen hat. Das Team um das Trainergespann Moritz Klenk und Volker Schäfer ist nach Pleiten just des Tabellenführers und des TV Bittenfeld III wieder gut im Rennen um die vorderen drei Plätze dabei.