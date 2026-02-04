Die Landesliga-Handballer des TV Stetten verlieren am Samstagabend vor knapp 300 Zuschauern das Heimspiel gegen den Spitzenreiter HC Oppenweiler/Backnang II mit 28:30 (12:14).
Dreimal in Folge sind die Handballer des TV Stetten zuletzt nacheinander aufgestiegen. Jetzt, in der Landesliga angekommen, scheint der Höhenflug erst einmal ein Ende zu nehmen. Zwar belegt das Team um das Trainergespann Moritz Klenk und Volker Schäfer nach 13 Spielen mit 16:10 Punkten den fünften Tabellenplatz und ist fern jeglicher Abstiegssorgen, die 28:30-Niederlage am vergangenen Samstagabend gegen den Spitzenreiter HC Oppenweiler/Backnang II hat indes einmal mehr gezeigt, dass die Leistung für die Spitzenteams in der Landesliga (noch) nicht reicht.