Seit Beginn dieser Saison leitet Tobias Unfried, 52, die Handballer des TV Oeffingen in der Verbandsliga als Trainer an. Nach dem Abstieg hat er, gemeinsam mit seinen Assistenten Marco Kolotuschkin und Marc Bürkle, eine neue Mannschaft geformt. Es sind spielstarke Akteure dazugekommen, einige Spieler hatten den Verein verlassen. Nach der Hinrunde steht das Team auf dem zweiten Tabellenplatz. Tobias Unfried hat Spaß bei dieser Arbeit, und er schafft es auch, diese in Einklang zu bringen mit seinem Beruf als Physiotherapeut, in dem er in seiner eigenen Praxis nicht nur die Handballer des Bundesligisten TVB Stuttgart betreut. Infolgedessen hat er nun entschieden, als Trainer beim TV Oeffingen über diese Saison hinaus weiterzumachen. „Er hat es geschafft, in der kurzen Zeit aus einer neuen Mannschaft ein funktionierendes Team zu formen – auf dem Feld und auch außerhalb. Wir sind komplett zufrieden“, sagt Christoph Keller, der Abteilungsleiter des TV Oeffingen.

Christoph Köngeter verlässt den Verein

Nach Lage der Dinge kann Tobias Unfried in der nächsten Runde – unabhängig davon, ob weiterhin in der Verbandsliga, oder nach einem möglichen Aufstieg dann in der Oberliga – mit fast demselben Kader weiterplanen. Ihren Verbleib zugesagt haben bislang Lucas Frey, Fynn Fröschle, Tim Köhler, Fabian Langenfeld, Marcel Meyer, Tobias Rühle, Yannick Seeger, Robin Stöhr, Luis Westner, Ferdinand Würmle und Timo Zoller. Dazu kommt Jonas Frey, der jüngere Bruder von Lucas Frey. Der Rückraumspieler wechselt von den A-Jugendlichen des Bundesligisten FA Göppingen nach Oeffingen. Dagegen wird der Außenspieler Christoph Köngeter den Verein verlassen. Der Kreisläufer Levi Fröschle wird eine Spielpause einlegen, und der Tormann Marco Schreiner möchte etwas kürzertreten. Die Verantwortlichen des TVOe sind deshalb zurzeit noch auf der Suche nach einem Kreisläufer und einem Mann zwischen den Pfosten.