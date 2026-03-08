Christoph Köngeter hat die letzte Spielminute auf der Bank verbracht. Aufgrund einer Zeitstrafe durfte er am Samstagabend in der Markweghalle in Herrenberg nicht mehr mitmischen. Doch Christoph Köngeter hatte seine Arbeit zu diesem Zeitpunkt schon längst getan, er führte die Handballer des TV Oeffingen mit zwölf Treffern zum nie gefährdeten 35:21-Sieg bei der zweiten Vertretung der SG H2Ku Herrenberg, dem Tabellenletzten der Verbandsliga. „Wir sind das Spiel seriös angegangen und haben beim Gegner nie Hoffnung aufkommen lassen“, sagte Tobias Unfried, der Trainer des Tabellenzweiten aus Oeffingen.

Köngeter bestätigt seine Nominierung mit zwölf Toren Schon in der vergangenen Trainingswoche hatte der Coach gemerkt, dass Christoph Köngeter gut in Form war, nachdem er zuvor einige Mal ausgesetzt hatte. Also nahm Tobias Unfried den flinken Akteur auf der linken Außenbahn in die Startformation. Dieser bestätigte seine Nominierung mit Treffern – mehr als halb so vielen wie die Gastgeber insgesamt markierten. Doch er war nicht der einzige Erfolgsgarant aufseiten des TV Oeffingen. Lucas Frey steuerte sechs Tore zum Sieg bei. Levi Fröschle war auch mit dabei; mit einer dicken Nase zwar, nachdem er in der Woche zuvor einen Schlag abbekommen hatte, aber auch mit drei Toren. Marcel Meyer und Robin Stöhr dagegen, für gewöhnlich weit oben in der internen Torschützenliste, kamen diesmal jeweils nur auf zwei Treffer. Das lag allerdings daran, dass sie verletzungsbedingt nicht so viel Spielzeit bekommen hatten.

Auch die Oeffinger Torwarte spielen stark

Auch die beiden Tormänner Yannick Seeger und Marco Schreiner zeichneten sich immer wieder aus – ihre Taten waren am Samstagabend bei der deutlichen Überlegenheit der Oeffinger Gäste jedoch nicht spielentscheidend. Tobias Unfried freut sich, dass er problemlos durchwechseln konnte und dass er auch Daniel Rühle aus der zweiten Mannschaft des TV Oeffingen eine Nebenrolle in diesem Spiel zuweisen konnte.

Neunter Sieg nacheinander für den TVOe

Der Erfolg in Herrenberg war der neunte Sieg nacheinander für die Oeffinger Handballer seit dem 29:29-Unentschieden Ende November des vergangenen Jahres beim TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen – auf dem Weg zum Rückspiel und Spitzenspiel am 28. März gegen eben den Ligaprimus. Hier wird sich dann nach Lage der Dinge entscheiden, welches dieser beiden Teams aus der Verbandsliga direkt in die Oberliga aufsteigen wird.

TV Oeffingen: Seeger, Schreiner – Köngeter (12/3), Frey (6), Langenfeld (4), Levi Fröschle (3), Ferdinand Würmle (3/3), Meyer (2), Stöhr (2), Fynn Fröschle (1), Daniel Rühle (1), Zoller (1), Tobias Rühle.