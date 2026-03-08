Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagabend in der Verbandsliga beim Tabellenletzten SG H2Ku Herrenberg II mit 35:21.
Christoph Köngeter hat die letzte Spielminute auf der Bank verbracht. Aufgrund einer Zeitstrafe durfte er am Samstagabend in der Markweghalle in Herrenberg nicht mehr mitmischen. Doch Christoph Köngeter hatte seine Arbeit zu diesem Zeitpunkt schon längst getan, er führte die Handballer des TV Oeffingen mit zwölf Treffern zum nie gefährdeten 35:21-Sieg bei der zweiten Vertretung der SG H2Ku Herrenberg, dem Tabellenletzten der Verbandsliga. „Wir sind das Spiel seriös angegangen und haben beim Gegner nie Hoffnung aufkommen lassen“, sagte Tobias Unfried, der Trainer des Tabellenzweiten aus Oeffingen.