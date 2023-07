1 Überrascht beim Tabellenführer mit einer ungewöhnlichen Maßnahme: TVOe-Trainer Benjamin Brack Foto: Maximilian Hamm

Die TVOe-Handballer verlieren bei der HSG Ostfildern nach schwachem Beginn am Ende mit 28:33 (11:18).









So wie seine Handballer ist auch Benjamin Brack immer für eine Überraschung gut: Nach vier Minuten und 17 Sekunden hatte der Trainer des TV Oeffingen am Samstagabend im Gastspiel bei der HSG Ostfildern genug gesehen. Er nahm eine Auszeit und wechselte alle sechs Feldspieler aus. 0:5 hieß es zu dem Zeitpunkt in der Scharnhausener Körschtalhalle für den Spitzenreiter der Württemberg-Liga – und Benjamin Brack hatte bis zu diesem Moment einen sehr unruhigen Start seines Teams mit vielen einfachen technischen Fehlern zu sehen bekommen. Am Ende war der Oeffinger Coach jedoch wieder versöhnt: Mit der Leistung seines Teams, das sich enorm zu steigern wusste und am Ende nur mit 28:33 (11:18) verlor, aber auch mit der Gesamtsituation. Denn aufgrund der zeitgleichen 29:34-Niederlage des Abstiegskonkurrenten TSV Zizishausen gegen den TV Neuhausen/Erms hat der TVOe den Klassenverbleib bei aktuell zwei Absteigern nun wieder selbst in der Hand – wenn er denn am Sonntag beim Tabellenletzten SKV Oberstenfeld gewinnt.