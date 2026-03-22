Die Handballer des TV Oeffingen verlieren am Sonntag erstmals in dieser Saison – 22:23 bei den Sportfreunden Schwaikheim – und damit auch eine Hoffnung.
Zwischen der 24. und der 35. Spielminute haben die Handballer des TV Oeffingen am Sonntag keinen einzigen Treffer erzielt. Das ist eine ungenügende Vorstellung für einen Aufstiegsanwärter. Doch das war nicht das einzige Manko beim Auftritt des Tabellenzweiten in der Verbandsliga gegen die gastgebenden Sportfreunde Schwaikheim. Er verlor am Ende mit 22:23 (12:12), weil er eine bemerkenswert schwache Angriffsleistung bot. Vier Minuten vor dem Spielende hatte die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried vor den rund 250 Zuschauern in der Fritz-Ulrich-Halle in Schwaikheim gerade einmal 17 Tore erzielt. „In der ersten Viertelstunde bis zur 10:6-Führung haben wir viel richtig gemacht, dann aber gedacht, es würde schon so weiterlaufen. Aber es lief eben nicht mehr so weiter“, sagte der Coach des TV Oeffingen.