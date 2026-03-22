Die Handballer des TV Oeffingen verlieren am Sonntag erstmals in dieser Saison – 22:23 bei den Sportfreunden Schwaikheim – und damit auch eine Hoffnung.

Zwischen der 24. und der 35. Spielminute haben die Handballer des TV Oeffingen am Sonntag keinen einzigen Treffer erzielt. Das ist eine ungenügende Vorstellung für einen Aufstiegsanwärter. Doch das war nicht das einzige Manko beim Auftritt des Tabellenzweiten in der Verbandsliga gegen die gastgebenden Sportfreunde Schwaikheim. Er verlor am Ende mit 22:23 (12:12), weil er eine bemerkenswert schwache Angriffsleistung bot. Vier Minuten vor dem Spielende hatte die Mannschaft um den Trainer Tobias Unfried vor den rund 250 Zuschauern in der Fritz-Ulrich-Halle in Schwaikheim gerade einmal 17 Tore erzielt. „In der ersten Viertelstunde bis zur 10:6-Führung haben wir viel richtig gemacht, dann aber gedacht, es würde schon so weiterlaufen. Aber es lief eben nicht mehr so weiter“, sagte der Coach des TV Oeffingen.

Nur der Tabellenerste steigt direkt auf Die erste Saisonniederlage ist für die Oeffinger Handballer mehr als nur eine Niederlage. Sie hat der Mannschaft die Chance genommen, am nächsten Samstag, 20 Uhr, mit einem Sieg gegen den Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen dessen Spitzenposition in der Verbandsliga einzunehmen. Nur der Tabellenerste steigt direkt auf, der Tabellenzweite kann sich über Aufstiegsspiele Mitte Mai noch für den Sprung in die Oberliga qualifizieren.

Noch ist die Hoffnung nicht verloren

Selbstverständlich ist die Tabellenführung fünf Spieltage vor Rundenschluss noch nicht außer Reichweite. Aber die Hoffnung, den Konkurrenten TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen noch von dort zu verdrängen, kann bei den Handballern des TV Oeffingen nicht mehr sonderlich ausgeprägt sein.

Der Gegner hat die Oeffinger Schwächen ausgenutzt

Tobias Unfried war am Sonntagabend noch nicht imstande, eine detaillierte Erklärung für die Vorstellung seines Teams zu finden. Ein Versuch: „Das war ein komplett verkorkstes Spiel, wir waren im Kopf wie blockiert, der Gegner hat unsere Schwächen ausgenutzt. Das war von uns in allen Bereichen zu wenig“, sagte der Trainer, der ja schon mehrmals in dieser Saison eine schwierige Situation im Spiel zu meistern hatte. Bislang konnte die Mannschaft sich immer mit einer besseren Abwehrleistung retten. Am Sonntag war dies nicht der Fall. Da konnte die Abwehr die ungenügende Vorstellung im Angriff nicht ausbügeln.

TV Oeffingen: Seeger, Schreiner – Fynn Fröschle (4), Köhler (4), Rühle (4), Ferdinand Würmle (4/2), Meyer (3), Levi Fröschle (1), Kolotuschkin (1), Stöhr (1), Köngeter, Langenfeld, Manuel Paul, Zoller.