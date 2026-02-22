1 Robin Stöhr (rechts) und der TV Oeffingen hatten schwer zu kämpfen, um den Sieg einzufahren. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstag gegen die Gäste der TSF Ditzingen mit 27:25.











Link kopiert



Fabian Langenfeld hat die Handballer des TV Oeffingen in den finalen Spielminuten erlöst. Die Gastgeber hatten es am Samstagabend im Verbandsligaspiel gegen die TSF Ditzingen bis dato nicht geschafft, sich entscheidend vom Gegner abzusetzen. Beim Stand von 25:23 acht Minuten vor Schluss war noch nicht klar, dass der Tabellenzweite sich am Ende auch wirklich durchsetzen würde. Doch dann markierte Fabian Langenfeld vor den rund 350 Zuschauern in der heimischen Sporthalle von der rechten Außenbahn zwei Treffer und sicherte seiner Mannschaft den Heimsieg. Die Oeffinger Handballer um den Spielmacher und sechsfachen Torschützen Marcel Meyer mühten sich zu diesem 27:25-Erfolg, weil sie im Angriff zeitweise ideenlos agierten. Zur Halbzeit hatten sie sogar noch mit 12:14 zurückgelegen. „Wir wissen immer, dass wir die Qualität haben, um Ende noch zu gewinnen. Aber mir wäre ein Erfolg mit spielerischer Leichtigkeit lieber gewesen“, sagte Tobias Unfried, der Coach des TV Oeffingen, nach der nervenaufreibenden Partie am Samstag.