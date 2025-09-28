Handball: TV Oeffingen: Drei Tore in drei Minuten entscheiden

1 Tim Köhler und der TV Oeffingen feiern den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Foto: Archiv Maximilian Hamm

Die Verbandsliga-Handballer des TVOe tun sich beim TV Spaichingen erst schwer, gewinnen dann aber mit 27:22.











In dieser bis dato ausgeglichenen Verbandsliga-Partie waren es Tim Köhler, Robin Stöhr und Levi Fröschle, die mit ihren Treffern von der 50. Spielminute an für die jetzt höchste Führung am Samstagabend verantwortlich zeichneten – 23:20 für die Handballer des TV Oeffingen. In der Folge war es aber nicht Alexander Job, der Trainer des TV Spaichingen, der in der Not eine Auszeit beantragte; es war der Gästecoach Tobias Unfried: „Ich wollte den Jungs wieder Luft geben und ihnen Bescheid sagen, dass jetzt der volle Fokus auf der Abwehrarbeit liegt.“ Sein Plan ging auf. Letztlich setzte sein Team sich vor den rund 300 Zuschauern in der Sporthalle Unterbach in Spaichingen mit 27:22 (11:11) durch und feierte am zweiten Spieltag bereits den zweiten Saisonsieg.