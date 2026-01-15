Zwei Spielzeiten liegt die letzte „echte“ Stadtmeisterschaft der Vorzeige-Handballer der drei Fellbacher Vereine mittlerweile zurück. Seinerzeit hat der Verbund des TSV Schmiden – aktuell Tabellenführer in der Oberliga – über diesen inoffiziellen Titel gejubelt. Nach dem Abstieg des SV Fellbach 2024 und ein Jahr später des TV Oeffingen in die Verbandsliga wird die Meisterschaft, die bis zu 900 Zuschauer in die Hallen lockte, bis auf Weiteres nicht mehr ausgespielt. Das gilt auch für die zweiten Mannschaften, nachdem der SV Fellbach während der vergangenen Saison sein Tam aus der Bezirksoberliga zurückgezogen hat.

Glücklich, dass es die Derbys noch gibt Dafür stehen weiterhin Derbys im Vordergrund – in dieser Saison in der Verbandsliga zwischen dem SV Fellbach und dem TV Oeffingen (das erste gewann Mitte Dezember der TVOe mit 33:32) und in der Bezirksoberliga zwischen dem TSV Schmiden II und dem TV Oeffingen II, das an diesem Samstag (18 Uhr, Sporthalle Schmiden) stattfindet und die Hinrunde beschließt. „Wir schätzen uns glücklich, dass es diese Derbys noch gibt“, sagt Christian Müller, der Trainer des TSV Schmiden II. Denn schließlich seien das immer ganz besondere Spiele. Im Fall der zweiten Mannschaften des TSV und des TVOe sowieso. Denn viele der jungen Protagonisten haben in der Jugend beim HSC Schmiden/Oeffingen noch gemeinsam in einem Team gespielt, ehe sie sich schließlich bei den Männern für einen Klub entscheiden mussten.

Der TVOe steht unter Zugzwang will er den Anschluss nicht verlieren

Nicht zuletzt deshalb rechnet Christoph Kaufmann, der die Oeffinger anleitet, mit einem Spiel voller Emotionen, das zusätzlich wegen der Tabellensituation auch eine gewisse Brisanz hat. Denn wollen die derzeit drittplatzierten Oeffinger (18:6 Punkte) weiterhin am Spitzenreiter VfL Waiblingen II (22:4) und am Tabellenzweiten TSV Schmiden II (21:3) dranbleiben – am Ende der Runde gibt es zwei Aufsteiger –, müssen sie gewinnen. „Das ist natürlich auch unser Ziel“, sagt Kaufmann, dessen Team das bislang letzte Aufeinandertreffen am 29. März vergangenen Jahres in der Schmidener Halle mit 30:26 für sich entschieden hat. Allerdings war zuvor im Heimspiel in Oeffingen eine deutlich 24:34-Pleite gestanden. „Wenn wir gewinnen, wäre das natürlich das i-Tüpfelchen auf die gute Hinrunde“, sagt Kaufmann. Gleiches können auch die Schmidener sagen.

Kein Team will verlieren

Extra-Motivation ist derweil Hüben wie Drüben nicht nötig. „Das Spiel will keine Mannschaft verlieren“ , sagt Müller, der in Yannick Schlauch (72 Tore), Hannes Raiser (71), Konstantin Würmle (62) und Niklas Boss (61) gleich vier Spieler unter den Top-20-Schützen der Bezirksoberliga hat. Die Oeffinger haben in Daniel Rühle hingegen nur einen (57). Der Schmidener Coach rechnet mit großem kämpferischen Einsatz auf beiden Seiten. „Ob das dann ein schönes Spiel wird, wird sich zeigen“, sagt er. Fakt ist, wer gewinnt, wird feiern. Und zwar „ein bissle mehr als sonst“, sagt Kaufmann und lacht.

In der Bezirksklasse gibt es noch einen Stadtmeister

Ein Stadtmeister wird trotz allem in dieser Saison gekürt – in der Bezirksklasse. Dort sind der TSV Schmiden IV, der TV Oeffingen III und der SV Fellbach III vertreten. Am Samstag, 16 Uhr, empfängt der TSV IV den TVOe III. Beide Teams liegen punktgleich auf dem dritten Platz.