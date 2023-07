1 Letztes Heimspiel für den TSV: Robin Mack (mit Ball) trifft sieben Mal. Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden verlieren ihr finales Heimspiel in dieser Saison gegen die Gäste des SV Leonberg/Eltingen mit 31:33. Benjamin Koch, 39, übernimmt das Traineramt in der Württemberg-Liga.









Paul Feirabend hat am Samstagabend zuverlässig die beiden Siebenmeter für die Handballer des TSV Schmiden verwandelt. Insgesamt erzielte der etablierte Schütze vier Tore bei der unbedeutenden 31:33-Niederlage im finalen Heimspiel dieser Saison in der Württemberg-Liga. Doch Paul Feirabend hatte zuvor auch bei einer wichtigeren Entscheidung seine Hände im Spiel. Als die Verantwortlichen um den Abteilungsleiter Sven Zeidler sich nach dem Abgang von Hagen Trostel auf die Suche nach einem Trainer für die nächste Runde machten, gab ihnen der 26-Jährige den entscheidenden Tipp. Mitte März nahm Sven Zeidler Kontakt zu Benjamin Koch auf. Mehreren Gesprächen, in denen dieser mit „Kompetenz, Charisma, Enthusiasmus und einer klaren Vorstellung seines Handballs“ (Sven Zeidler) überzeugen konnte, folgten Spielbesuch und Probetraining, ehe die Parteien sich auf eine Zusammenarbeit einigten. „Ich habe sehr schnell einen ungemein motivierten Eindruck von Benjamin erhalten und bin überzeugt, dass wir mit ihm und der Mannschaft unseren Umbruch positiv gestalten können“, sagte Sven Zeidler über den 39-jährigen Benjamin Koch, der die B-Trainerlizenz besitzt.