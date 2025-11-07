1 Für gewöhnlich ein sicherer Rückhalt: TSV-Keeper Magnus Riegel Foto: Maximilian Hamm

Die Handballer des TSV Schmiden starten am Samstagabend, 18 Uhr, eine kleine Heimspielserie.











Die Handballer des TV Ehingen haben zuletzt in der Oberliga drei knappe Niederlagen hintereinander zu verkraften gehabt. Doch für Richard Babjak ist dies kein Grund, den nächsten Gegner zu unterschätzen. Der Trainer hofft, dass auch seine Handballer vom TSV Schmiden die Gäste aus Ehingen am Samstagabend, Spielbeginn ist um 18 Uhr, nicht auf die leichte Schulter nehmen werden. Das Schmidener Team um den treffsicheren Paul Feirabend startet eine kleine Serie von drei Begegnungen in heimischer Sporthalle; im zweiten Spiel dieser Serie empfängt es in acht Tagen den Tabellenführer HSG Konstanz II zum Spitzenspiel. Richard Babjak hat im Training explizit drauf hingewiesen, dass erst Gäste aus Ehingen kommen – und dann aus Konstanz. Er hat ja schon öfters miterlebt, dass eine Mannschaft im Hinblick auf einen Höhepunkt zuvor nicht ganz so konzentriert zu Werke geht.