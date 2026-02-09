Verbandsligist TSF Ditzingen schlägt die Spvgg Mössingen mit einem Tor drei Sekunden vor Schluss mit 31:30. „So viel Spannung hätte es nicht gebraucht“, findet Dennis Zwicker.
„Das haben wir unnötig spannend gemacht“, sagte Dennis Zwicker und atmete tief durch wie ein Blauwal beim Auftauchen nach einem 15-minütigen Unterwassergang. Die Handballer der TSF Ditzingen hatten ihren Trainer ziemlich lange auf die mentale Folter gespannt und das Siegtor gegen die Spvgg Mössingen erst drei Sekunden vor Schluss erzielt.