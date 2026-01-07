Als Tim Baumgart im Sommer 2016 das Traineramt bei den Handballern des VfL Waiblingen übernahm, war die Mannschaft seines Heimatvereins TV Oeffingen – mit ihm als Spieler – gerade erstmals in diesem Jahrtausend von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen. Seitdem ist viel passiert in der Handballwelt und drumherum, doch eine Konstante ist geblieben: Tim Baumgart ist immer noch Trainer beim VfL Waiblingen. Der 42-Jährige hat jüngst gar seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. „Mein Dank geht an die Verantwortlichen des Vereins, dass sie es so lange mit mir aushalten“, sagt Tim Baumgart. Wahr ist aber auch, dass der Übungsleiter mit Wohnsitz in Oeffingen zahlreiche Erfolge vorweisen kann. Er führte das Team von der Württemberg-Liga über die Baden-Württemberg-Oberliga im Durchmarsch bis in die dritte Liga. Mittlerweile spielen die Waiblinger Handballer wieder in der vierthöchsten deutschen Spielklasse, die jetzt Regionalliga heißt.

In der Rückrunde die Qualität konstanter abrufen In dieser Saison läuft es noch nicht so rund, was auch an den zahlreichen Ausfällen liegt. Die Brüder Evgeni Prasolov, 38, und Alexej Prasolov-Beer, 33, zum Beispiel, früher auch beim TSV Schmiden aktiv, fehlen verletzungsbedingt. Der Ex-Schmidener Jan Hellerich ist aus beruflichen Gründen im Ausland. Nach der Hinrunde steht die Mannschaft auf dem elften Tabellenplatz – mit acht Punkten Rückstand auf den Tabellenführer HSG Albstadt und noch mit Abstiegssorgen. Nach Lage der Dinge steigen bis zu vier Mannschaften aus dieser Regionalliga ab. „Wir müssen unsere Qualität in der Rückrunde konstanter auf die Platte bringen“, sagt Tim Baumgart, der seit Beginn dieser Spielzeit in Mark Leinhos als Nachfolger von Maik Hammelmann – beide auch mit Schmidener Vergangenheit – einen neuen Sportlichen Leiter an seiner Seite weiß. Der Übergang verlief reibungslos, schließlich kennt das neue Duo sich schon lange. Mark Leinhos spielte in der Jugend in Schmiden beim Trainer Tim Baumgart.

Mittelfristig sollder VfL wieder in der dritten Liga spielen

Vor der Runde hat der Coach erneut den Kader umbauen müssen. In Yannick Seeger, Robin Stöhr und Luis Westner zog es zum Beispiel drei Akteure zum TVOe in die Verbandsliga. Die umgekehrte Richtung schlug Lion Haase ein. Der Rückraumspieler kommt nach Startschwierigkeiten immer besser in Schwung. Trotz der Ausgangslage hat Tim Baumgart mittelfristig noch immer ein Ziel: die Rückkehr in die dritte Liga. Das unmittelbare Ziel heißt indes Ligaverbleib.

Baumgart bekommt Hobby und Beruf unter einen Hut

Er ist es gewohnt, neue Spieler in seinen Kader einzubauen und Akteure zu ersetzen. Deshalb gab es in den vergangenen Jahren auch Aufs und Abs mit den Handballern des VfL Waiblingen. An seinem Aufwand im Verein hat sich jedoch im Laufe der Zeit nicht viel verändert. Er bekommt Hobby und Beruf – Tim Baumgart ist Teamleiter bei einer Versicherung – noch immer unter einen Hut. In der Weihnachtspause und bis zum Start der Rückrunde am Samstag (20 Uhr, Rundsporthalle) gegen den punktgleichen Tabellennachbarn HSG Ostfildern möchte der Coach sich noch nach Verstärkungen umschauen; wohl wissend, dass diese im Winter eher schwer zu finden sind.

Die Verbindung zum TVOe ist eng

Oftmals schaut Tim Baumgart auch in der Oeffinger Sporthalle vorbei. Die Verbindung zu seinem Heimatverein ist nach wie vor eng. „Ich verfolge die Mannschaft und drücke ihr die Daumen“, sagt Tim Baumgart, dessen Sohn Felix bei den E-Jugendlichen des HSC Schmiden/Oeffingen Handball spielt. Und wenn er zurück nach Oeffingen kommt, denkt er auch an seine Zeit als Spieler zurück. Zum Beispiel an damals, im Frühjahr 2016, als er beim lang ersehnten Aufstieg aus der Bezirksliga mitgewirkt hat.