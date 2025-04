Handball: Till Wente, SV Fellbach, HBW Balingen-Weilstetten: Ein Profi aus der Zeppe

1 Till Wente, 23, im neuen Trikot vor der ehemaligen Wirkungsstätte Foto: Maximilian Hamm

Der 23-jährige Handballer Till Wente mit Fellbacher Wurzelnunterschreibt für die nächste Saison einen Profivertrag bei HBW Balingen-Weilstetten.











Wenn Till Wente heute als 23-Jähriger in die Fellbacher Zeppelinhalle kommt, hat er zahlreiche Erinnerungen mit dabei. Ganz besonders gern denkt er dann an seinen ersten Heimauftritt mit den Handballern des SV Fellbach in der Württemberg-Liga. Zu Gast war Ende März 2019 der Stadtnachbar TSV Schmiden. Till Wente, damals gerade einmal 17 Jahre jung, erzielte vor den rund 500 Zuschauern zwei Treffer; die Mannschaft um den Spielertrainer Andreas Blodig gewann mit 26:25 und stieg später in die Baden-Württemberg-Oberliga auf. Die nächste Saison in der vierthöchsten deutschen Spielklasse machte Till Wente noch mit, dann zog es ihn weiter: zum Drittligisten HBW Balingen-Weilstetten II und zu den A-Jugendlichen der JSG Balingen/Weilstetten, bei denen er erstmals Bundesligaluft schnuppern durfte. In wenigen Monaten wird er regelmäßig bei den Männern von HBW Balingen-Weilstetten gegen hochklassige Konkurrenten antreten. Jüngst hat er einen Profivertrag unterschrieben, gültig vom 1. Juli an. „Ich habe jetzt die Möglichkeit, mich auf meiner Position zu beweisen. Ich freue mich darauf“, sagt Till Wente. Seine Stärken liegen in der Abwehr, im Angriffsspiel kann er nach einiger Aussage noch dazulernen.