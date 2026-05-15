Acht Monate vor der Heim-WM sind die deutschen Handballer chancenlos gegen Dänemarks Überflieger. In Juri Knorr und Andreas Wolff schwächeln zwei Leistungsträger. Das Rückspiel steigt Sonntag.
Kopenhagen - So wird es nichts mit der Gold-Mission bei der Heim-WM. Das wusste auch Spielmacher Juri Knorr, der nach der nächsten Klatsche gegen Dänemarks Handball-Macht ernüchtert über das Parkett schlurfte. Acht Monate vor dem Winter-Highlight im eigenen Land hat das DHB-Team sein rot-weißes Trauma nicht überwinden können und war beim 28:36 (13:21) im Testspiel in Kopenhagen chancenlos.