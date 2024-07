Handball-Team mit Kids mit Handicap: Spendenaufruf für die Rankbach Rockets

1 Die Rankbach Rockets aus Renningen bei einem Handball-Spiel in der Stuttgarter Porsche-Arena. Foto: Spvgg Renningen

Die Inklusions-Handball-Mannschaft von der SpVgg Renningen nimmt am Glückscup in Bielefeld teil – und der Club sammelt Spenden für den rund 4500 Euro teuren Trip.











Glücksliga-Cup in Bielefeld am 21. September. Dieses Datum, diese Veranstaltung brachte das Blut bei den Rankbach Rockets in Wallung. Beim Glücksliga-Cup treten Handball-Mannschaften gegeneinander an, in denen junge Sportler mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen spielen. Bei der SpVgg Renningen hat sich ein solches Team vor etwas mehr als einem Jahr gebildet – die Glücksliga war einer der Auslöser, warum Clubchefin Silke Bächtle und ihre Mitstreiter aktiv geworden waren und die Rankbach Rockets in die Welt brachten.