Die Handballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 20 Uhr, das Team des HTV Meißenheim. Der TV Oeffingen spielt zur selben Zeit gegen die TG Schömberg.
Wenn der Trainer Frank Schmid auf die vier Verbandsliga-Begegnungen dieser Saison zurückblickt, erfreut ihn außer der Punktausbeute von 6:2 auch die Tatsache, dass immer wieder ein anderer Spieler die interne Torschützenliste bei den Handballern des SV Fellbach anführte. Zunächst war es Magnus Dierl (sieben Tore), dann kamen Felix Wente (elf Tore), Louis Waldraff (sieben Tore) und zuletzt Joe Traub (neun Tore). „Das ist unsere Stärke in dieser Saison, wir sind in der Breite gut aufgestellt und somit unberechenbar für den Gegner“, sagt Frank Schmid. Wer sich am Samstagabend (20 Uhr, Zeppelinhalle) im Heimspiel gegen das Team des TV Spaichingen als bester Werfer präsentiert, ist ihm indes nicht so wichtig. Die nächsten zwei Punkte sind das Ziel.