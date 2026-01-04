Handball SV Leonberg/Eltingen: Werner Neuffer und der Abschied durch die Vordertür

Werner Neuffer hat das Amt des Sportlichen Leiters von Oberligist SV Leonberg/Eltingen abgegeben. Der 66-Jährige war aber weit mehr als ein reiner Funktionär.
Zucker in den Kaffee? Das ist für Werner Neuffer so eine Sache, die ist für ihn so gefährlich wie einen Leoparden im Zirkus zu streicheln. Besser Hände weg. „Ich bin ja ein leidenschaftlicher Weizenbier-Freund, da muss ich ein bisschen haushalten“, sagt der 66-Jährige und deutet auf seinen Bauch. Deshalb holt er sich im Rutesheimer Bäckerei-Café an diesem sonnigen Morgen auch weder eine Brezel noch ein Croissant zum Heißgetränk.