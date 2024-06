Handball SV Leonberg/Eltingen: US-Team zu Gast – Länderspiel-Flair weht durchs Sportzentrum

1 Mit vereinten Kräften versuchen die Leonbergerinnen (Nika Baric/Mi.) die US-Juniorin Eden Jesper zu stoppen. Foto: Andreas Gorr

Das Handball-Nationalteam der A-Juniorinnen der USA bereitet sich in Leonberg auf die WM vor – der SV Leonberg/Eltingen hofft auf gute Werbung und weitere internationale Mannschaften.











Link kopiert



„Sechs Tage internationaler Handball in Leonberg liegen hinter uns. Wie unfassbar geil war diese Zeit“, sagt Stefan Schuster euphorisch als hätten sämtliche Handball-Stars dieser Welt Station unterm Engelberg gemacht, mit ihm geplaudert sowie eine Trainingseinheit mit ihm absolviert. Es war so etwas Ähnliches. So in etwa. Es war ein sportlicher Ritterschlag.