Handball SV Leonberg/Eltingen: Trainer Frank Gehrmann trifft mit den Wildcats auf seinen Ex-Club

Die Frauen des SV Leonberg/Eltingen haben sich in der Handball-Oberliga etabliert und erwarten am Samstag den Ex-Verein ihres Trainers, den SV Hohenacker-Neustadt.
Für Frank Gehrmann wird die Begegnung seines SV Leonberg/Eltingen an diesem Samstag (20 Uhr) in der heimischen Sporthalle gegen den SV Hohenacker-Neustadt kein Spiel wie jedes andere sein. Fünf Jahre stand der Wildcats-Trainer bei den Gästen an der Seitenlinie und führte sie von der Württembergliga bis in die Regionalliga, ehe er nach einem Jahr Pause vor dieser Saison den SV Leonberg/Eltingen übernahm. „Es ist ein sehr unbequemer Gegner“, sagt der 56-Jährige über seinen Ex-Verein.