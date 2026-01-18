Handball SV Leonberg/Eltingen: Torhüterin sorgt für schreckliches Kopfkino bei den Wildcats

Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen feiert einen mühevollen 24:19-Sieg – dabei sorgt die Torhüterin des SV Hohenacker-Neustadt lange für ein schlimmes Nervenflattern.
Vielleicht fühlte sich Frank Gehrmann am Samstagabend wie ein Bauarbeiter, der mit dem Spaten bei 33 Grad ein tiefes Loch ausheben musste – nach getaner Arbeit brauchte der Mann erstmal ein paar ordentliche Schlucke gekühltes Getränk. „Das war ein echter Arbeitssieg“, sagte der Trainer der Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen nach dem äußerst mühevollen, aber absolut verdienten 24:19(11:7)-Erfolg über den SV Hohenacker-Neustadt.