Handball SV Leonberg/Eltingen: TG Pforzheim zähmt die Wildcats in gut 20 Minuten

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen kassieren bei der TG Pforzheim eine 25:36-Niederlage. Es hätte noch weit schlimmer kommen können.
Nur gut 25 Minuten haben die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen dem Tabellenführer TG Pforzheim Paroli bieten können. Am Ende feierte der Spitzenreiter im 13. Spiel den 13. Erfolg und fügte den Wildcats mit 25:36 (13:19) die erwartete Niederlage zu. „Wir hatten auf eine kleine Überraschung gehofft. Aber mit zunehmender Spielzeit hat sich die körperliche Überlegenheit der Pforzheimerinnen immer mehr im Ergebnis niedergeschlagen“, erklärte SV-Trainer Frank Gehrmann.