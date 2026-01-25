Handball SV Leonberg/Eltingen: TG Pforzheim zähmt die Wildcats in gut 20 Minuten

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen kassieren bei der TG Pforzheim eine 25:36-Niederlage. Es hätte noch weit schlimmer kommen können.

Nur gut 25 Minuten haben die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen dem Tabellenführer TG Pforzheim Paroli bieten können. Am Ende feierte der Spitzenreiter im 13. Spiel den 13. Erfolg und fügte den Wildcats mit 25:36 (13:19) die erwartete Niederlage zu. „Wir hatten auf eine kleine Überraschung gehofft. Aber mit zunehmender Spielzeit hat sich die körperliche Überlegenheit der Pforzheimerinnen immer mehr im Ergebnis niedergeschlagen“, erklärte SV-Trainer Frank Gehrmann.

Bis zum 8:8 (16.) waren die Wildcats auf Augenhöhe, auch beim 12:15 (24.) war der SV Leonberg/Eltingen noch in Schlagdistanz. Doch dann gelang bis zur Pause nur ein Treffer, während sich die TG Pforzheim mit vier weiteren Toren auf 19:13 zur Halbzeit absetzen konnte.

Schon vor der Pause ist die Partie entschieden

Vollends auf die Verliererstraße gerieten die Wildcats in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, als ihnen in den ersten zwölf Minuten nur ein Treffer gelang. Nach 42 Minuten war der Rückstand beim 14:24 zweistellig. Selbst in zwei Überzahlsituationen gelang den Gästen kein Treffer, während die TG-Angreiferinnen von allen Positionen aus trafen. „Wir haben uns im Angriff körperlich nicht mehr durchsetzen können, während Pforzheim mit guten Auslösehandlungen immer wieder für Freiräume ihrer Schützinnen gesorgt hat“, stellte Gehrmann fest.

Julia Wolf erlitt im Spiel gegen Pforzheim eine Bänderverletzung – ob sie am Wochenende spielen kann, steht noch nicht fest. Foto: Andreas Gorr

Die Niederlage wäre deutlich höher ausgefallen, wenn nicht Lani Gronwald im SV-Tor einen Sahne-Tag erwischt hätte. „Sie hat zehn bis 15 freie Würfe pariert, Pforzheim hätte sonst 50 Tore geworfen“, lobte Gehrmann. Seiner Mannschaft attestierte er eine zumindest solide Leistung. „Sie hat sich auch in der Schlussphase nicht hängen lassen“, meinte der Wildcats-Coach.

Mehr noch als die deutliche Niederlage schmerzte Gehrmann, dass einige seiner Akteurinnen mit Blessuren aus der Partie herausgingen: Nika Baric erlitt eine Fingerverletzung, Ines Berkemer hat Schmerzen am Handgelenk. „Bei beiden ist aber nichts gebrochen“, gab Gehrmann Entwarnung. Zudem erlitt Julia Wolf, mit fünf Treffern beste Torschützin bei den Wildcats, eine Bänderverletzung. Unklar ist, ob alle drei am kommenden Samstag beim nächsten Heimspiel (18 Uhr) gegen den Tabellenzweiten TSV Birkenau dabei sein können. Immerhin: Im Hinspiel unterlagen die Wildcats auswärts nur knapp mit 23:25. SV Leonberg/Eltingen: Gronwald; Wolf (5/3), Berkemer (4), Ridder (3), Schmaderer (2), Conzelmann (2), Ulrich (2), Lia Thines (2/1), Bergthold (2), Baric (1), Lily-Rose Thines (1), Karwounopoulos (1), Klotz.