Handball SV Leonberg/Eltingen: Schweiß und Spaß beim Trainingsauftakt

1 Gut gelaunt trotz Schinderei: Kreuzbandriss ausgeheilt – Daniel Wanner (li.) freut sich, wieder ein Teil der Mannschaft zu sein. Foto: Andreas Gorr

Für die Handballer des SV Leonberg/Eltingen hat in dieser Woche die Saison 2024/2025 begonnen – Trainer Oliver Cicione konnte aber nicht alle Spieler zum Auftakt begrüßen.











Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben die ersten Schweißtropfen der Saison 2024/2025 vergossen – Cheftrainer Oliver Cicione übergab seine Mannschaft in der ersten Trainingseinheit am Montag im Sportzentrum in die Hände von Athletiktrainer Lukas Körner, der so einige Muskelgruppen am Körper bearbeitete. Insgesamt stehen in dieser Woche vier Einheiten auf der To-do-Liste der Mannschaft, die Cicione abarbeiten lässt: Am Montag gab’s Lektion eins in Sachen Athletik, am Dienstag folgte Training mit Ball, bevor an diesem Donnerstag Athletik, Teil zwei; auf dem Programm steht – und am Samstag folgt als Abrundung der Woche die Teilnahme an einem Beach-Handballturnier in Magstadt.