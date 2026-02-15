Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen fängt sich beim 22:25 eine unnötige Niederlage gegen den SV Kornwestheim ein. Alina Ridder verletzt sich schwer am Kopf.
Freitag, der 13. – da zuckt so manch abergläubischer Zeitgenosse zusammen, wenn er von diesem Unglückstag hört. Am besten im Bett bleiben und möglichst den gesamten Tag verschlafen. Frank Gehrmann und die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen fürchten sich nicht von kuriosen Daten oder schwarzen Katzen, doch den vergangenen Freitagabend würden sie ganz gerne schnell vergessen.