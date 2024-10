1 Hoffen auf die Trendwende: Trainer Oliver Cicione ist mit dem Start in die Saison ganz und gar nicht zufrieden. Foto: Andreas Gorr

Oliver Cicione, Handball-Trainer des SV Leonberg/Eltingen, will den misslungenen Saisonstart in den Heimspielen gegen die SG Lauterstein und den TV Oeffingen ausbügeln.











Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen sind mit zwei Niederlagen schlecht in die Oberliga Württemberg gestartet – nun sollen in den Heimspielen gegen die SG Lauterstein am Mittwoch (20.30 Uhr) und Samstag (20 Uhr) gegen den TV Oeffingen die ersten Punkte her.