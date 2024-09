Handball SV Leonberg/Eltingen: Heilbronner Harzverbot macht Wildcats große Sorgen

1 Start frei: Die Leonbergerin Sara Karwounopoulos (li.) tankt sich durch an den Kreis. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Den Handballern des SV Leonberg/Eltingen ist der Saisonstart vergangene Woche nicht geglückt, es gab in der Oberliga Württemberg eine knappe 28:29-Niederlage gegen den TSV Deizisau. An diesem Samstag (18 Uhr) gehen die SV-Frauen bei der HSG Heilbronn in die Verbandsliga-Runde – und Trainerin Mona Binder will mit zwei Punkten aus dem Unterland zurückkehren.