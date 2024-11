Handball SV Leonberg/Eltingen: Handball-Chef Groß: „Wir suchen keinen Feuerwehrmann“

1 Wer hinfällt, muss wieder aufstehen: Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen um Christoph Hönig kommen derzeit nicht so recht auf die Beine. Foto: Andreas Gorr

Matthias Groß, der Handball-Chef des SV Leonberg/Eltingen, über die nicht ganz einfache Trainersuche und das Niveau des Teams. Gegen den TV Flein betreut Philip Schückle das Team











Chefcoach Oliver Cicione ist Geschichte, die Partie des SV Leonberg/Eltingen in der Handball-Oberliga Württemberg an diesem Samstag (20 Uhr) im Sportzentrum gegen den TV Flein ist Spiel Nummer eins nach dessen Abschied. Matthias Groß (56) will bis Weihnachten einen neuen Coach präsentieren und setzt bei der Fahndung auf verschiedene Methoden – der Abteilungsleiter sieht nun die Mannschaft in der Pflicht.