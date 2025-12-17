Handball SV Leonberg/Eltingen: Die Erfolgsserie der Wildcats reißt beim TV Flein

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen unterliegen im Oberliga-Nachholspiel deutlich mit 24:32. Eine Spielerin des TV Flein bekommen die Wildcats nie in den Griff.
Nach fünf Siegen in Folge ist die Erfolgsserie des SV Leonberg/Eltingen in der Oberliga gerissen. Die Wildcats unterlagen am Dienstagabend im Nachholspiel beim Tabellennachbarn TV Flein mit 24:32 (15:16). Beim ursprünglich angesetzten Spieltermin am 22. November war die Mannschaft zu großen Teilen wegen eines Staus im Engelbergtunnel hängen geblieben.