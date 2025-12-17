Handball SV Leonberg/Eltingen: Die Erfolgsserie der Wildcats reißt beim TV Flein

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen unterliegen im Oberliga-Nachholspiel deutlich mit 24:32. Eine Spielerin des TV Flein bekommen die Wildcats nie in den Griff.

Nach fünf Siegen in Folge ist die Erfolgsserie des SV Leonberg/Eltingen in der Oberliga gerissen. Die Wildcats unterlagen am Dienstagabend im Nachholspiel beim Tabellennachbarn TV Flein mit 24:32 (15:16). Beim ursprünglich angesetzten Spieltermin am 22. November war die Mannschaft zu großen Teilen wegen eines Staus im Engelbergtunnel hängen geblieben.

„Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben“, meinte SV-Trainer Frank Gehrmann. Die Mannschaft habe keinen guten Tag erwischt, zu viele Spielerinnen seien unter ihrer Normalform geblieben. Allzu hoch wollte der Coach die Niederlage allerdings auch nicht hängen. „Das war einfach der Tag, der irgendwann einmal kommen musste“, sagte er.

Wildcats vergeben zu viele freie Würfe

Schon in der ersten Halbzeit bekam die SV-Abwehr zu selten Zugriff auf die Fleiner Angreiferinnen. Die Gäste machten zwar zu Beginn aus einem 0:2-Rückstand ein 4:3, liefen dann aber in der Regel stets einem Ein- bis Zwei-Tore-Rückstand hinterher. „Bei uns hat sich leider der Trend fortgesetzt, dass wir zu viele freie Würfe vergeben“, bedauerte Coach Gehrmann. Kurz vor der Pause glich der SV Leonberg/Eltingen zum 15:15 aus, ging jedoch mit einem knappen 15:16-Rückstand in die Pause, nachdem die Fleinerin Nathalie Götzinger einen Siebenmeter im Nachwurf verwandelt hatte.

SV-Trainer Frank Gehrmann: „Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben.“ Foto: Andreas Gorr

Zwei weitere Tore der Rückraumspielerin führten schnell zu einem 18:15-Vorsprung der Gastgeberinnen. Anschließend kamen die Wildcats nie näher als auf zwei Treffer heran, Mitte der zweiten Hälfte wuchs der Rückstand auf sechs Tore an. „In der zweiten Hälfte sind zu den Abwehrmängeln und Fehlwürfen auch noch technische Fehler im Angriff hinzugekommen“, musste Coach Gehrmann feststellen.

Der Erfolg der Gastgeberinnen sei verdient gewesen. Der TV Flein spiele körperlich robust und sei zu Hause eine Macht. Tatsächlich hat das Team aus dem Kreis Heilbronn bisher außer gegen den überragenden Tabellenführer TG Pforzheim (27:34) nur im ersten Spiel gegen die SG BBM Bietigheim (22:22) einen Zähler abgegeben. Auch das Spiel über den Kreis sei eine Stärke, die man nicht habe unterbinden können. Zu viele Gegentreffer seien über die zweite Welle gefallen. Überhaupt nicht in den Griff bekam der SV Fleins Rückraumspielerin Nathalie Götzinger, die auf elf Tore kam.

„Wenn wir wie in den vergangenen Wochen aufgetreten wären, hätten wir gute Chancen gehabt“, meinte Gehrmann, nicht aber mit der Leistung vom Dienstagabend. SV Leonberg/Eltingen: Kilper, Gronwald – Wolf (6), Schmaderer (5), Berkemer (5), Karwounopoulos (3), Lily Thines (2), Ulrich (1), Lia Thines (1), Bergthold (1), Stimmler, Ridder, Baric, Klotz, Conzelmann.