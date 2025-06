Handball SV Leonberg/Eltingen: Der neue Oberliga-Stress: Fast 2500 Kilometer Auswärtsfahrten

1 Die Oberliga-Saison wird ein harter Kampf – spielerisch wie finanziell: Felix Wiederhöft (Mi.) und Yannik Oral (re.) bremsen einen Gegner. Foto: Andreas Gorr

Der SV Leonberg/Eltingen legt in der neuen Oberliga- Saison fast 2500 Kilometer für 13 Auswärtsspiele zurück – das belastet nicht nur die Spielvorbereitung, sondern auch das Budget.











Sie haben fleißig gerechnet in der Handball-Abteilung des SV Leonberg/Eltingen. Mit Blick auf die neue Saison in der Oberliga haben die SV’ler die Distanzen zu den 13 Spielorten der künftigen Gegner addiert. Als Ergebnis wurden 2446 Kilometer notiert – eine Strecke, mit der man von Leonberg aus lässig Gibraltar am Ende Europas gegenüber von Afrika genauso erreichen könnte wie Moskau oder Istanbul.