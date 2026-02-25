Die Torhüterin des Oberligisten SV Leonberg/Eltingen beendet ihre Karriere früher als geplant – doch für übertriebene Wehmut ist kein Platz bei der 31-Jährigen.

Im Turnen ist Maike Kilper eine ausgemachte Niete. Das behaupten nicht ihre Kritiker, das sagt sie selbst von sich. „Lehrerin für Sport zu werden, war für mich ausgeschlossen“, erzählt die 31-Jährige, „ich hätte die Eingangsprüfung nicht bestanden, weil ich nicht turnen kann.“ Also wurde aus Maike Kilper eine Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch.

Abgesehen beim Versuchen eines Felgaufschwung oder eines Handstands ist Maike Kilper ziemlich beweglich. Das muss sie sein, sie steht seit sie ein junges Mädchen war im Handball-Tor. Anfangs wollte sie zwar lieber im Feld mit Bällen aufs Tor werfen, aber bald erkannten die Trainer des SV Möhringen, dass die kleine Maike keine Angst davor hat, wenn Bälle auf sie zufliegen. „Und damit war ich Torhüterin der E-Jugend“, erzählt sie.

Seit 2021 war Maike Kilper als Nummer eins gesetzt

Und eine ausgezeichnete noch dazu. In der Jugend stand sie in der württembergischen Auswahl im Kasten, sie trug das Trikot des VfL Waiblingen, das der Stuttgarter Kickers, des SV Vaihingen, der HSG Strohgäu und seit acht Spielzeiten steckt sie im Dress des SV Leonberg/Eltingen, wo sie seit 2021 im Tor als Nummer eins gesetzt ist. Doch eigentlich müsste man schreiben: Wo sie gesetzt war. Denn für Maike Kilper ist die Handball-Karriere früher als geplant zu Ende gegangen.

Maike Kilper hatte mehrere Verletzungen – eine Sehnenentzündung beendet ihre Laufbahn früher als geplant. Foto: Andreas Gorr

„Eigentlich wollte ich am Saisonende zurücktreten, so habe ich das kommuniziert“, erzählt die Torfrau. Doch eine Sehnenentzündung im Ellbogen, die sich so hartnäckig breit gemacht hat wie ein ungebetener Gast, zwingt Maike Kilper, den Schlussstrich schon Monate früher zu ziehen. Vor fünf Jahren hatte sich die Verletzung erstmals gemeldet, seitdem haben die negativen Körpersignale sukzessive zugenommen. „Ich bin da sehr realistisch“, sagt sie, „es geht einfach nicht mehr. Die Schmerzen hören nicht auf.“ Einen Bänderriss vor Jahren, einen Kreuzbandriss mit Meniskusschaden sowie Kapselrisse und gebrochene Finger, die konnte sie als sportliche Kollateralschäden wegstecken – nun ist der letzte Einsatz auf dem Spieltisch gesetzt: Nichts geht mehr.

Natürlich schmerzt die Kapitänin der SV-Handballerinnen der unausweichliche letzte Schritt, weil sie „noch immer für den Sport brennt“, aber als Spielerin der Generation Ü 30 weiß sie: „Ich habe nur einen Körper, den brauche ich noch.“ Mittlerweile ist Maike Kilper mit Jahrgang 1994 die Älteste bei den Wildcats, Nina Conzelmann, die in diesem Jahr die 30er-Marke knackt, wird sie als Seniorin im Oberliga-Kader ablösen. Nach 25 Jahren Handball fällt die Zielflagge.

Also hat Maike Kilper ihre Prioritätenliste des Lebens neu geordnet, der Beruf an der Gottlieb-Daimler-Schule II in Sindelfingen steht nun obenan, dort unterrichtet sie seit fünf Jahren in Vollzeit, und die Gedanken zur Familienplanung nehmen deutlichere Konturen an. „Ich nehme viel vom Handball mit“, betont die nicht ganz freiwillige Aussteigerin. Die Erinnerungen an ihre Jugendzeit, als sie in gemischten Mannschaften mit Jungs zusammenspielte und sie sich im Wettstreit behaupten musste. „Dass ich mitunter belächelt wurde, hat mich nur noch mehr angespornt“, erzählt die 31-Jährige, „letztlich war es für mich als Spielerin für meine Leistung gewinnbringend.“ Auch auf die Zeit, als sie nach dem Abitur 2012 als Au-pair in den USA arbeitete, blickt sie gerne zurück – damals musste sie erkennen, dass in Nordamerika Handball so präsent war wie Lacrosse heute in Mitteleuropa. „Ich bin froh über jede Begegnung, jede Erfahrung, die ich in diesem Sport erleben durfte“, sagt Maike Kilper.

Lani Gronwald ist die neue Nummer eins im Tor der Wildcats Foto: Andreas Gorr

Alles Vergangenheit, wie die heftigen Gesichtstreffer, die eine Torfrau einkalkulieren muss, wenn sie aufs Feld marschiert („Ich habe einige kassiert, das passiert eben“), vorbei sind die Minuten, an denen die Finger getapt werden. Für Maike Kilper ist es der Abschied zur rechten Zeit – es ist besser aufzuhören und alle bedauern dies als dass niemand Notiz nimmt, weil man kaum noch eine Rolle spielt im Team. Wenn die Wildcats am Samstag (20 Uhr) beim SV Hohenacker-Neustadt antreten, unterstützt Maike Kilper ihre Mannschaft von außen – und das wird sie noch viele Male tun.